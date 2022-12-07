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الأربعاء، 07-12-2022 11:34 ص

بونو: المستحيل ليس مغربيا

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الوكيل الإخباري - عبر الحارس العملاق ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، عن سعادته بوصول أسود الأطلس لربع نهائي كأس العالم، على حساب منتخب إسبانيا.

وقاد بونو، المغرب للفوز على إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، أمس الثلاثاء، حيث تصدى لركلتي ترجيح، وحصد جائزة رجل المباراة.

ونشر بونو، صورة له عبر حسابه على "انستجرام"، وكتب عليها: "المستحيل ليس مغربيا".

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وضرب منتخب المغرب موعدا ناريا جديدا مع منتخب البرتغال، يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي، بعد أن أطاح رفاق كريستيانو رونالدو بمنتخب سويسرا (6-1).

وبات منتخب المغرب، أول فريق عربي يصل للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، ورابع فريق إفريقي، بعد نيجيريا والسنغال وغانا.

 

 

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