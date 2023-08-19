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السبت، 19-08-2023 01:37 م

بونو خارج التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء

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الوكيل الإخباري - فضل مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، استبعاد الحارس المغربي ياسين بونو من تشكيلة الفريق التي ستواجه الفيحاء، مساء اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورغم مشاركة الحارس في المران الأخير، إلا أن المدرب فضل إراحته بعد لعبه السوبر الأوروبي مع إشبيلية أمام مانشستر سيتي، ثم سفره للرياض.

وعلم "كووورة" أن جيسوس اختار المدافع محمد جحفلي، لتعويض النجم السنغالي المصاب، كاليدو كوليبالي، فيما سيشغل ناصر الدوسري مركز الظهير الأيسر.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف 

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، ميشال، سالم الدوسري، مالكوم.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان.

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