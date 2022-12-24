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السبت، 24-12-2022 03:02 م

بونو من المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

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الوكيل الإخباري - وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة من 7 أسماء للمرشحين للتتويج بجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم، في الحفل الذي سيقام يوم 27 فبراير المقبل.

وسيتم النظر إلى الإنجازات التي حققها الحراس خلال الفترة من 8 أغسطس 2021، وحتى 18 ديسمبر 2022، في الوقت الذي توج فيه السنغالي إدوارد ميندي بالجائزة العام الماضي.

وتضمنت قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" بحسب موقع الـ"فيفا"، كلا من:

أليسون بيكر (البرازيل)

العمر: 30 عاما

النادي: ليفربول

المباريات الدولية: 61

توج أليسون مع ليفربول بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسبق له أن توج بالجائزة في عام 2019، ووصل إلى نهائي دوري الأبطال رفقة "الريدز".

ياسين بونو (المغرب)

العمر: 31 عاما

النادي: إشبيلية

عدد المباريات الدولية: 52

دخل ياسين بونو التاريخ مع منتخب "أسود الأطلس" بوصوله إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم ويحتل المركز الرابع على المستوى العالمي.

ولعب بونو دورا في امتلاك إشبيلية أقوى سجل دفاعي في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وتوج بجائزة أفضل حارس في الليغا.

تيبو كورتوا (بلجيكا)

العمر: 30 عاما

النادي: ريال مدريد

عدد المباريات الدولية: 100

ساهم تيبو كورتوا، في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن قدم أداء مبهرا خلال البطولة وبخاصة في الأدوار الإقصائية ونهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، وسبق وأن توج البلجيكي بالجائزة في عام 2018.

دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتي)

العمر: 27 عاما

النادي: دينامو زغرب

المباريات الدولية: 41

لفت دومينيك ليفاكوفيتش الأنظار خلال مونديال "قطر 2022" رفقة منتخب بلاده، بعروضه القوية وبتصديه لنحو 11 كرة كأكبر عدد من التصديات لحارس مرمى في مباراة بكأس العالم منذ مونديال البرازيل 2014.

مايك ماينان (فرنسا)

العمر: 27 عاما

النادي: ميلان

عدد المباريات الدولية: 5

ساهم مايك ماينان مع فريق "الروسونيري" على التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وتوج بجائزة أفضل حارس في "الكالتشيو".

إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)

العمر: 30 عاما

النادي: أستون فيلا

عدد المباريات الدولية: 26

حصل إيمليانو مارتينيز على "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في مونديال "قطر 2022" لمساهمته في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم، سواء بتصديه الشهير لانفراد كولو مواني لاعب فرنسا، أو تألقه في سلسلة ركلات الترجيح سواء أمام فرنسا أو هولندا.

ووصفه قائد منتخب "التانغو" النجم ليونيل ميسي بأنه "استثنائي، أحد أفضل اللاعبين في العالم"

مانويل نوير (ألمانيا)

العمر: 36 عاما

النادي: بايرن ميونخ

المباريات الدولية: 117

توج مانويل نوير مع فريقه بايرن ميونخ بلقب بطل الدوري الألماني الموسم الماضي، وسبق له أن توج بجائزة "ذا بيست" في عام 2020.

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