بونو يأسر قلوب ملايين العرب بتصرف مثير

الوكيل الإخباري - يواصل المغربي ياسين بونو، سرقة الأنظار في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بفضل تألقه الافت مع اسود الأطلس.



ونجح بونو في إثبات قيمته العالمية وساهم بشكل كبير في وصول المنتخب المغربي إلى قبل نهائي المونديال ليصح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي المونديال طوال تاريخه.



ولم يكتف بونو بسرقة الأنظار داخل الملعب، بل كان حضوره القوي في المؤتمرات الصحفية ايضا، بإيصاله لرسالة مهمة للجميع بطريقة أكثر من رائعة.



فعلى الرغم من ياسين بونو، يجيد اللغة الانجليزية، والإسبانية، والفرنسية، إلا أنه لا يرد على أي صحفي مهما كانت جنسيته إلا باللغة العربية.



كان بونو، كرر هذا الأمر المثير للإعجاب، في أحدى المؤتمرات السابقة خلال مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة افريقيا، بعد اعتراض بعض الصحفيين على إجابته باللغة العربية، ليرد عليه بونو: "ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية.

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أنا عربي وعليكم المجيء بمترجم"، وأكمل إجابته باللغة العربية".

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