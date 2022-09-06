بيانيتش يتلقى عرضا للانتقال لفريق عربي

الوكيل الإخباري - تلقى لاعب وسط برشلونة، البوسني ميراليم بيانيتش، عرضا جديدا للرحيل عن الفريق الكتالوني.



ولم تعد هناك فرصة أمام بيانيتش للعب في أحد الدوريات الأوروبية، بعد انتهاء القيد في القارة العجوز.



وبحسب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فقد تلقى بيانيتش عرضا جديدا للانتقال إلى فريق خارج أوروبا.

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وقال رومانو عبر حسابه على "تويتر": "تلقى بيانيتش عرضا من نادي الشارقة الإماراتي، لضمه هذا الصيف، بعقد مدته 3 سنوات".



وأكد رومانو أن سوق الانتقالات لا تزال مفتوحة في الإمارات، وأن برشلونة مستعد للسماح لبيانيتش بالرحيل إذا وافق اللاعب.



وكان بيانيتش، انضم إلى برشلونة صيف العام 2020 من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي.



ولعب صاحب الـ32 عاما، موسما واحدا مع برشلونة، قبل أن يغادر صيف 2021 إلى بشكتاش التركي بنظام الإعارة.



ولم يشارك بيانيتش في الموسم الحالي مع برشلونة في أي مباراة، علما بأنه شارك مع الفريق في 30 مباراة في موسم 2020/2021.

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