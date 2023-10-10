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الثلاثاء، 10-10-2023 03:21 م

بيان حاسم من الاتحاد الإسباني بشأن يامال

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الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانا حاسما بشأن حالة لامين يامال، نجم برشلونة.

وقال الاتحاد الإسباني: "سيغادر لامين يامال معسكر المنتخب الإسباني بعد تقييمه من قبل الخدمات الطبية في الاتحاد، وتحديد أنه لن يتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين أمام إسكتلندا في إشبيلية والنرويج في أوسلو، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024".

وكان يامال تعرض لإصابة خلال تعادل برشلونة مع غرناطة (2-2)، يوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، في بيان رسمي، أمس الإثنين: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لامين يامال في العضلة الحرقفية اليسرى".

وأضاف: "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة، لكنه سيلتحق بمعسكر المنتخب الإسباني ومن المقرر أن تجرى له اختبارات إضافية تحت إشراف الطاقم الطبي التابع للاتحاد الإسباني لكرة القدم".

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