بيان حول الاستقالات من إدارة نادي الوحدات - اسماء

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الشباب، الخميس، إن 3 أعضاء مستقيلين من إدارة نادي الوحدات يسحبون استقالاتهم.



وأكدت الوزارة في بيان صحفي الخميس قيام ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الوحدات المستقيلين سابقاً بسحب استقالاتهم؛ حرصاً منهم على استمرار مسيرة النادي وإنجازاته.



وأضافت أنه تم تقديم طلبات سحب الاستقالات لدى مديرية شباب العاصمة من قبل عوض الأسمر وغصاب خليل ووليد السعودي.



ورفعت مديرية شباب العاصمة طلبات سحب الاستقالات إلى اللجنة المشكلة لدراسة الاستقالات والتي أوصت بإعادة الاستقالات الثلاث المتبقية إلى الهيئة الإدارية لنادي الوحدات لاتخاذ القرار المناسب حولها وفقاً للنظام الداخلي للنادي ونظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة