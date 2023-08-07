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الإثنين، 07-08-2023 01:58 م

بيان رسمي.. بايرن ميونخ يرد على اتهامات مستشار ساديو ماني

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الوكيل الإخباري -  رد نادي بايرن ميونخ على الاتهامات بالعنصرية من قبل باكاري سيسيه، مستشار السنغالي ساديو ماني، الذي اعتبر أن رحيل المهاجم عن الفريق الألماني لم يكن لأسباب كروية.

وقال سيسيه إن بيع ساديو ماني لم يكن مرتبطا بأسباب تتعلق بكرة القدم، وإنما "أزعجهم راتبه"، كما عزا الأسباب إلى "الذين اندهشوا من أن لاعبا إفريقيا يحصل على أموال أكثر من اللاعبين الألمان، ولذلك حاولوا التخلص منه".

وقال بايرن ميونيخ في بيان رسمي، اليوم الأحد: "لقد أنهينا عقدنا مع ساديو ماني بالاتفاق المتبادل، لكن الاتهامات بالعنصرية، مثل تلك التي تثار الآن مرة أخرى من قبل ساديو، لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "أيضا، لم يخبر مدربنا توماس توخيل، ساديو أنه لن يلعب مع الفريق، ودائما ما كان النادي يعرب عن تقديره له كشخص ولاعب".

وتابع: "للأسف، أهدافنا المشتركة التي حددناها لأنفسنا معه لم تتحقق. هذا يحدث في كرة القدم".

واختتم نادي بايرن ميونخ بيانه بالقول: "نتمنى لساديو كل التوفيق والنجاح في ناديه الجديد".

ويذكر أن ساديو ماني (31 عاما) انضم قبل أيام إلى صفوف نادي النصر السعودي، بعد عام واحد فقط من انتقاله لصفوف بايرن ميونخ، قادما من ليفربول الإنجليزي.

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