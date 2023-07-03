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الإثنين، 03-07-2023 04:50 م

بيان رسمي بشأن صفقة محتملة لإنتر

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الوكيل الإخباري- أضفى نادي أورواس الدنماركي، الطابع الرسمي على بداية مفاوضاته مع إنتر، بشأن صفقة المدافع الألماني يان أوريك بيسيك.اضافة اعلان


وذكر النادي الدنماركي في بيان عبر موقعه الرسمي: "النادي دخل في مفاوضات جوهرية مع إنتر بشأن بيع الحقوق التعاقدية للمدافع يان أوريل بيسيك".

وأضاف "نقل محتمل يفترض أن النادي الإيطالي قرر استخدام الشرط الجزائي البالغ 52 مليون كرونة دنماركية (7 ملايين يورو)، والتي تضاف إليها التكاليف الإضافية، وبمجرد تحديد نتيجة المفاوضات، سيتم توفير مزيد من المعلومات". 

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن إنتر اتفق مع بيسيك على عقد لمدة 5 سنوات حتى صيف 2028.

فيما سيدفع إنتر قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أوروس البالغ 7 ملايين يورو على دفعتين، الأولى بقيمة 3.5 مليون، ومثلهم في السنة الثانية.

جدير بالذكر أن إنتر يرغب في التعاقد مع مدافعين جدد، بعد رحيل الثنائي ميلان سكرينيار ودانيلي دي أمبروزيو بنهاية عقديهما.

 




 

 


 

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