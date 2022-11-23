بيان رسمي سعودي عن إصابة الشهراني "القوية"

الوكيل الإخباري - كشف الحساب الرسمي لمنتخب السعودية على "تويتر"، عن تطورات حالة نجم "الأخضر" ياسر الشهراني، بعد إصابته خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم، الثلاثاء.

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وقال بيان للمنتخب السعودي:

"نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانت حالته مستقرة ولله الحمد".



"أجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة".



"تواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل خلال فحوصات اللاعب، حيث التقى الكادر الطبي للمستشفى واستمع لتفاصيل حالة اللاعب".



واصطدم الشهراني بقوة كبيرة بزميله حارس المرمى محمد العويس، في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لمباراة السعودية والأرجنتين.



وكان المنتخب السعودي حقق مفاجأة مدوية، بالفوز 2-1 على الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، في مستهل مباريات الفريقين في مونديال 2022 بقطر.

ويتصدر "الأخضر" ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من المكسيك وبولندا، بينما تتذيل الأرجنتين الترتيب من دون نقاط.

سكاي نيوز