الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

تعميم هام لجميع المطاعم في الاردن من وزارة الصحة

اقتصاد قطر.. هذا ما سوف يتحقق بعد انتهاء المونديال - صور

تحذير أمني للأردنيين من روابط مشبوهة تتزامن مع كأس العالم

المعونة الوطنية: استبعاد 1800 أسرة من الدعم الموحد

ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي يخفّض أسعار الذهب عالمياً

الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

على الجانب الآخر.. تعاويذ المونديال تحقق أرباحا بالملايين فمن الأكثر استفادة؟

جمعية الصرافين: انخفاض الحوالات الصادرة والواردة 20 %

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الطاقة - أسماء

عقب انفجارين .. الاحتلال يغلق المداخل الرئيسية في القدس

الأربعاء، 23-11-2022 10:33 ص

بيان رسمي سعودي عن إصابة الشهراني القوية

112022239356361403001


الوكيل الإخباري - كشف الحساب الرسمي لمنتخب السعودية على "تويتر"، عن تطورات حالة نجم "الأخضر" ياسر الشهراني، بعد إصابته خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم، يوم الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

وقال بيان للمنتخب السعودي:
"نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانت حالته مستقرة ولله الحمد".

"أجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة".

"تواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل خلال فحوصات اللاعب، حيث التقى الكادر الطبي للمستشفى واستمع لتفاصيل حالة اللاعب".

واصطدم الشهراني بقوة كبيرة بزميله حارس المرمى محمد العويس، في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لمباراة السعودية والأرجنتين.

وكان المنتخب السعودي حقق مفاجأة مدوية، بالفوز 2-1 على الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، في مستهل مباريات الفريقين في مونديال 2022 بقطر.
ويتصدر "الأخضر" ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من المكسيك وبولندا، بينما تتذيل الأرجنتين الترتيب من دون نقاط.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202223112525804339395

المغرب يبدأ رحلة البحث عن الحلم العربي في كأس العالم أمام كرواتيا

1120222311207996552794

جيرو يحطم رقم زيدان ويعادل الإنجاز التاريخي لتيري هنري

1120222393625753536271

قناة مجانية ناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

1120222392822770867465

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة المفتوحة

1120222392439929006601

بعد إهداره ركلة جزاء.. ليفاندوفسكي يوجه رسالة

1120222391234370030129

رسميا.. فتح الباب أمام بيع نادي مانشستر يونايتد

أخبار متعلقة
ث

فيفا: حفل افتتاح مبهر لمونديال قطر 2022

11202219121654208081553

جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر

89364871-قطر-ترد-على-دعوات-مقاطعة-كأس-العالم

"بي إن سبورتس" تنقل 22 مباراة في كأس العالم دون تشفير

1120221911486558117702

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022

11202217115212594655028

فاتي يقود تشكيل إسبانيا المتوقع ضد الأردن

1120221794431122019045

وصول ميسي ورفاقه إلى قطر