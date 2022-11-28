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الإثنين، 28-11-2022 06:57 ص

بيان رسمي .. ضربة للمنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك في كأس العالم

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الوكيل الإخباري - أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، أن المدير الفني للأخضر سمح للاعبه سلمان الفرج بمغادرة معسكره، قبل مباراته المرتقبة ضد المكسيك يوم الأربعاء المقبل، في مونديال قطر 2022.

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ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، على موقع "تويتر" بيانا، جاء فيه: "سمح المدير الفني للمنتخب الوطني للاعبه سلمان الفرج بمغادرة المعسكر، بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم قطر 2022، وحاجته لبرنامج علاجي".


ويستعد منتخب الأخضر لخوض مباراة مصيرية ضد المكسيك، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب لوسيا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.


ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، وبفارق نقطة عن المتصدرة بولندا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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