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الإثنين، 02-10-2023 01:17 م

بيان رسمي من الليجا بشأن برشلونة

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الوكيل الإخباري -  تبرأت رابطة الليجا، في بيان رسمي من الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن حصول برشلونة على "مجاملة خاصة"، أثناء قيد لاعبيه.

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وذكرت تقارير، أن برشلونة حصل على مجاملة من رابطة الليجا، بشأن قيد لاعبين جدد، دون أن يكون قد سدد المبلغ المتبقي، البالغ 40 مليون يورو، من عملية بيع ستوديوهات النادي.
 
وردت رابطة الليجا، في بيان رسمي، قائلة: "بخصوص عملية بيع 49% من أصول ستوديوهات برشلونة، وبناء على بعض المعلومات غير الصحيحة المنشورة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، نود التوضيح".
 
وأضاف البيان: "قدم نادي برشلونة للرابطة عقود بيع حصص في إحدى شركاته المسجلة بسند عام، كما أنها وثقت أمام قاض وتمت الموافقة عليها من قبل أعضاء النادي في جمعية عمومية".
 
وتابع: "تمت مراجعة العملية المبينة في العقود المذكورة من قبل مدقق حسابات نادي برشلونة، وتم قبول تسجيلها في حسابات النادي".
 
وواصل: "تضمنت العملية دفعة أولى والتي سددت بالفعل بشكل صحيح، لذلك، لا يمكن للرابطة سوى تطبيق التشريعات السارية بدقة وقبول هذه الصفقة المعتمدة من قبل أعضاء النادي وفقا للشروط المذكورة في حسابات النادي ووفقا للمعايير التي حددها المدققون".
 
واختتم: "ووفقا لهذه التشريعات، وبمجرد معرفة أنه لم يتم سداد جزء من الثمن المحدد، قلصت رابطة الليجا قدرة برشلونة على تسجيل لاعبين، والتي لا تزال مقيدة حتى اليوم".

 

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