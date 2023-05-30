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الثلاثاء، 30-05-2023 04:34 م

بيان رسمي من النادي الفيصلي

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة نادي الفيصلي انسحاب فريقها رسميًا من بطولة القدس والكرامة التي تقام حاليًا في فلسطين بمشاركة فرق الوحدات وهلال القدس وجبل المكبر.

وأصدر النادي الفيصلي بيانًا توضيحيًا بشأن مباراتهم يوم الاثنين مع الوحدات التي توقفت بسبب أعمال الشغب التي منعت استكمال المباراة.

وفيما يلي نص البيان: على هامش الأحداث المؤسفة التي شهدتها، مباراة الفيصلي في بطولة القدس والكرامة، المقامة في دولة فلسطين الشقيقة بالأمس، عقد مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في مقر النادي برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس نضال الحديد. وأكد المجلس خلال الاجتماع متانة العلاقات الاخوية الراسخة والمتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني. وشدد المجلس على أن مشاركة النادي الفيصلي بالبطولة، جاء تقديرًا ومحبة لاسم البطولة ومكان إقامتها، لارتباط الاردنيين الوثيق فيها ولمكانتها الراسخة في قلوبهم، والتي أكدوا عليها عبر التاريخ بدمائهم الزكية ومواقفهم الصلبة التي لا تلين.  

أشار المجلس إلى أن الأحداث المؤسفة التي حدثت من كافة الاطراف تسببت في حالة من الإحتقان داخل الملعب، إذ تعرضت خلالها بعثة النادي للاعتداء، مؤكدًا في ذات السياق أنه وحفاظًا على الوحدة الوطنية التي هي على رأس أولويتنا، وللعلاقات التي تربطنا مع الأشقاء الفلسطينين، نتجاوز عن الاساءة، ونؤكد أنها لن تنال اطلاقا من لحمتنا ووحدتنا الوطنية.

وبناء على ما جرى من احداث مؤسفة نتيجة سوء التنظيم الواضح خلال مباراة بطولة القدس والكرامة، وحفاظاً على سلامة بعثة النادي وما تقتضيه مصلحة الفيصلي، قرر مجلس الإدارة التاكيد على عودة بعثة الفريق والبدء بترتيبات العودة إلى العاصمة عمان بأسرع وقت ممكن.

وثمن مجلس الادارة زيارة رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب لبعثة الفريق مساء امس، واعتذاره عن الاحداث المؤسفة التي رافقت المباراة، الامر الذي يؤكد الترابط الاجتماعي القوي بين الشعبين الشقيقين.

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ملاعب 

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