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الأحد، 05-11-2023 02:25 م

بيان رسمي من ريال مدريد بشأن مبابي

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الوكيل الإخباري - أصدر ريال مدريد، بيانا رسميا السبت، للحديث عن أنباء مفاوضاته مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد مبابي، مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية عن رفض النجم الفرنسي التوقيع على عقد جديد مع ناديه، بعد الاتفاق مع ريال مدريد.

من جهته، أصدر ريال مدريد، بيانا رسميا، عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "نظرا للمعلومات الصادرة مؤخرا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يود نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تماما وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات، مع لاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

وكان مبابي على وشك الانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2022، لكنه غير رأيه وقرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ويلعب كيليان بألوان باريس سان جيرمان منذ عام 2018، عندما انتقل إليه من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

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