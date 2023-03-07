بيان رسمي يثير غضب ريال مدريد

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، في بيان رسمي، عن استدعاء لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، لقائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المقبلة.



وذلك لمواجهة منتخبي ويلز وتركيا في الـ25 و28 من شهر مارس الجاري، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية، ألمانيا 2024.



وأثار استدعاء مودريتش من جديد لتمثيل منتخب كرواتيا غضب الريال، واستياء الإدارة، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.



وأفادت الصحيفة، بأن إدارة فلورنتينو بيريز ترغب في ربط اللاعب بعقد جديد، لكن استمراره في اللعب مع منتخب بلاده قد يؤثر على خطط النادي بخصوص مستقبل اللاعب.



وكان النادي الملكي يمني النفس بوصول رحلة مودريتش الدولية مع كتيبة زلاتكو داليتش لخط النهاية، لكي يتفرغ اللاعب لتقمص ألوان الميرينغي، مع العلم أن نوايا لوكا كانت واضحة بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حين أفاد بأن مباراة الثالث والرابع قد تكون المباراة الأخيرة له في المونديال.



وفتح مودريتش الباب، حينها، للاستمرار في اللعب دوليا حتى يورو 2024، ويبدو أنه سيفعل ذلك، وهو القرار الذي لا ينال استحسان داخل أروقة النادي الملكي، في الوقت الذي ينوي فيه داليتش مدرب كرواتيا الاستمرار في الاعتماد على لوكا واختياره في تشكيلة المنتخب، لحين اعتزال اللاعب دوليا.

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