بيان شديد اللهجة من فينيسيوس جونيور

الوكيل الإخباري - أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن غضبه تجاه حالات العنصرية التي وقعت خلال الساعات الماضية.



وشهدت الملاعب الإسبانية، 3 حالات عنصرية، خلال الساعات الماضية، 2 منها في مباراة خيتافي وإشبيلية.



وكتب فينيسيوس، عبر حسابه على منصة "إكس": "لن أتمكن من اللعب هذا الأسبوع، لكني وجدت يوم السبت وحده 3 حالات عنصرية في إسبانيا".



وأضاف: "أقدم دعمي الكامل لسار (لاعب درجة ثالثة في إسبانيا)، وماركوس أكونا لاعب إشبيلية، ومدربه كيكي".



وتابع: "يجب محاكمة العنصريين، لا يمكننا الفوز في تلك المعركة دون طرد العنصريين من الملاعب وإرسالهم مباشرة إلى السجن".



ويعتبر فينيسيوس من أكثر اللاعبين الذين واجهوا العنصرية مؤخرا في الملاعب الإسبانية.



ويغيب فينيسيوس عن مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 30 لليجا، لتراكم البطاقات الصفراء.



يذكر أن إشبيلية أدان، أمس، "الإساءات العنصرية" المزعومة والمعادية للأجانب، التي وجهت إلى المدافع ماركوس أكونا والجهاز الفني للفريق، خلال الفوز على ملعب خيتافي بهدف دون رد، أمس السبت، بالدوري الإسباني.

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