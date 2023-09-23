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السبت، 23-09-2023 03:53 م

بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

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الوكيل الاخباري - تعقد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، خلوة، اليوم السبت، تناقش الخطة الاستراتيجية لاتحاد اللعبة لـ 4 أعوام مقبلة وتركز على المنتخبات الوطنية، بحسب نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، مشيرا إلى أن جزءا من الاجتماع سيتطرق إلى "تمكين الأندية".

وقال جمعة إن الخلوة ستركز على "المنتخبات الوطنية والمنشآت والفئات العمرية" لافتا النظر إلى أن الخلوة ستناقش "تمكين الأندية والمسابقات".

ويتزامن اجتماع الهيئة مع تعليق 8 أندية متنافسة في بطولة دوري المحترفين مشاركتها في المنافسات إلى حين تحقيق مطالبها المالية. وتطالب هذه الأندية بتوفير 200 ألف دينار لكل منها مبلغ بدل رعاية .

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