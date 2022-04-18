بيان صادر عن شباب الأردن لكشف حقيقة تدخين لاعبه بمباراة الجزيرة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشااصدر نادي شباب الأردن بيانا رسميا بشأن الشائعات المتداولة حول تدخين المحترف البرازيلي دوجلاس على دكة البدلاء، خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة بدوري المحترفين .وجاء في البيان الذي تم نشره عبر منصات النادي على مواقع التواصل الإجتماعي :" تابعنا في نادي شباب الأردن ما ورد وصدر عن عدد من الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتناول خبراً لا أساس له من الصحة عن لاعب شباب الأردن المحترف دوغلاس وأنه كان يُدخن بعد تبديله في مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي الجزيرة.اللاعب دوغلاس بعد استبداله كان يتناول كبسولة دواء، وهو بالإضافة لكونه أصلاً من غير المدخنين فهذا النوع من الإشاعات والسلوكيات المرفوضة رياضياً لا تصدر عن اللاعب ولا عن زملاءه في نادي يدرك تماماً قيم كرة القدم والرياضة عموماً.إننا في إدارة شباب الأردن نحيط الصفحات التي سارعت لنشر هذا النوع من التراهات الباطلة إلى تحري الدقة مستقبلاً والتأكد من صحة الخبر قبل نشره بتلك الطرق والتي تهدف للمساس بسمعة النادي وكل من فيه.شباب الأردن لن يتوانى مستقبلاً عن الملاحقة القانونية لكل من يكرر نشر مثل هذه الأكاذيب والإشاعات المغرضة، فنحن كنا وما نزال وسنبقى أصحاب رسالة رياضية هدفها الأول والأخير خدمة هذا الوطن ورياضته بكافة الصور والأشكال. "وكان دوجلاس قد تألق في المباراة التي انتهت بفوز الشباب بنتيجة 3/2، حيث سجل هدفين لأسود غمدان بالمواجهة .