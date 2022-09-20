بيان من الرمثا بشأن قضية شرارة

الوكيل الإخباري - أصدر نادي الرمثا بيانا حول الاستفسارات من جمهور الرمثا عن آخر مستجدات القضية المرفوعة من النادي لدى المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قضية اللاعب محمد أبو زريق (شرارة).

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تم حجز القضية للحكم النهائي وسيكون الحكم نهائي غير قابل لأي طعن كونه صادر من أعلى جهة قضائية رياضية دولية، ولم يحدد تاريخ للنطق بالحكم وذلك وفقا للقانون الرياضي الدولي فيما يتعلق بمثل هذه القضايا.



وتركزت دفوع نادي الرمثا بالقضية بعدم صحة إجراءات فسخ عقد اللاعب وعدم قانونية إجراءات محاميه.



ومن جهة أخرى فإن محامي اللاعب المعروف لدى الشارع الرياضي وكل محاميا إسبانيا والذي بدوره كتب المذكرات الدفاعية و الترافع في جلسة الاستماع لوحده فقط.



واستند اللاعب ومحاميه في دفاعاته على عدم صحة العقد المبرم بين اللاعب وبين نادي الرمثا، وعلى التعامل غير الجيد الذي كان يلاقيه اللاعب من إدارات النادي خلال سنوات تعاقده السابقة، واستند اللاعب أيضا الى مراسلات قديمة جدا بينه وبين النادي.

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