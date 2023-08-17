بيان ناري.. مرتضى منصور يكشف خطاب فريق سعودي لضم زيزو وموقفه من رحيله

الوكيل الإخباري - كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري المعزول، حقيقة الأنباء الخاصة برحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق، بعد تلقيه عرضا من الشباب السعودي في الساعات القليلة الماضية.



وذكرت تقارير مصرية أن الزمالك حدد مبلغا بقيمة 6 ملايين دولار، للسماح للاعب الدولي بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى صفوف الشباب.



ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة الخطاب الموجه من إدارة نادي الشباب إلى مسؤولي الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد مع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكتب مرتضى منصور: "هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو.



وإن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية.



حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه

انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسي أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم.



إلا إننا فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لناد سعودي.



يا ريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ما ذكرته في هذا البيان



وأخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة.

ارحموا ناديكم لو فعلا أنتم زملكاوية ولكن أشك.



أنتم مجموعة مرتــ ـشين مأجـ ـورين".

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