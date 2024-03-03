بيان ناري من ريال مدريد ضد الحكم خيل مانزانو

الوكيل الإخباري - أصدر نادي ريال مدريد بيانا ناريا ضد الحكم خيل مانزانو، الذي أدار مواجهة الفريق أمام فالنسيا، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.



وسجل فينيسيوس جونيور هدفين ليساعد ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين، ليقتنص نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه فالنسيا في مباراة متوترة.



واعتقد بيلينغهام أنه سجل هدف الفوز للريال بضربة رأس من مدى قريب، لكنه أدرك بعدها أن الحكم خيل مانزانو أطلق صفارة النهاية قبل أن يرسل لوكا مودريتش التمريرة العرضية.



وذهب بيلينغهام الغاضب للحكم للشكوى وحصل على بطاقة حمراء مباشرة.



وقال ريال مدريد في بيانه: "منع قرار تحكيمي غير مسبوق من مانزانو هدف فوز الفريق على فالنسيا بعد إطلاق صافرة النهاية أثناء تواجد الكرة في الهواء".



وأضاف: "مع نتيجة التعادل (2-2) وفي اللحظة الأخيرة من المباراة، أرسل إبراهيم عرضية إلى منطقة الجزاء وأنهى بيلينغهام الكرة برأسية؛ ما جعل النتيجة 2-3، لكن الحكم ألغى الهدف معلنا نهاية المباراة، واستحق متصدر الدوري النقاط الثلاث لكنه تعادل في مباراة حُسمت بقرار من مانزانو".



ورفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة على ملعب ريال مايوركا، اليوم الأحد، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

اضافة اعلان

ملاعب