الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1025 عسكريا أوكرانيا

استثناء مركبات 2018 التي كان مجدولاً لها أن تصل العقبة وتأخرت من حظر الاستيراد

الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

صرف عيدية نقدية مع راتب شهر آذار الحالي لهذه الأسر

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها العُمانية سبل التعاون المشترك

الحكومة: التزام المؤسستين الاستهلاكيتين بتثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان

اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

نقابة الأطباء تنعى 6 أطباء أردنيين

الأحد، 03-03-2024 02:35 م

بيان ناري من ريال مدريد ضد الحكم خيل مانزانو

32024384224293158365


الوكيل الإخباري - أصدر نادي ريال مدريد بيانا ناريا ضد الحكم خيل مانزانو، الذي أدار مواجهة الفريق أمام فالنسيا، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين ليساعد ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين، ليقتنص نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه فالنسيا في مباراة متوترة.

واعتقد بيلينغهام أنه سجل هدف الفوز للريال بضربة رأس من مدى قريب، لكنه أدرك بعدها أن الحكم خيل مانزانو أطلق صفارة النهاية قبل أن يرسل لوكا مودريتش التمريرة العرضية.

وذهب بيلينغهام الغاضب للحكم للشكوى وحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

وقال ريال مدريد في بيانه: "منع قرار تحكيمي غير مسبوق من مانزانو هدف فوز الفريق على فالنسيا بعد إطلاق صافرة النهاية أثناء تواجد الكرة في الهواء".

وأضاف: "مع نتيجة التعادل (2-2) وفي اللحظة الأخيرة من المباراة، أرسل إبراهيم عرضية إلى منطقة الجزاء وأنهى بيلينغهام الكرة برأسية؛ ما جعل النتيجة 2-3، لكن الحكم ألغى الهدف معلنا نهاية المباراة، واستحق متصدر الدوري النقاط الثلاث لكنه تعادل في مباراة حُسمت بقرار من مانزانو".

ورفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة على ملعب ريال مايوركا، اليوم الأحد، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320243152428665964303

رسميا.. إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني

320243103124258009905

جورجينا تعلن موعد اعتزال رونالدو

320243101941530116991

مواعـيد مباريات الـيوم الأحد والقنوات الناقلة

32024310922465452352

ميسي يحقق رقما قياسيا تاريخيا

32024394411551627364

الخليفي يتخلى عن تهديد مبابي

32024393256407226094

شتوتجارت يعزز آماله الأوروبية بانتصار مثير

أخبار متعلقة
2202426134558780091067

ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع موهبة فالنسيا

220241310569775318631

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

220241211215293611932

مفاجأة.. برشلونة يحلم بمدرب مدريدي

220241201548822023754

الكشف عن مدة غياب بيلينجهام

2202410142715853325605

بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا

22024813912596147548

ضغوط على كروس للبقاء في ريال مدريد