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الخميس، 01-02-2024 02:52 م

بيدري: سنقدم كل شيء من أجل تشافي

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الوكيل الإخباري - أبدى بيدري، نجم برشلونة، سعادته بالانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الليجا، والمؤجلة من الجولة 20.

وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "طعم هذا الانتصار جيد للغاية، وكانت مباراة صعبة بسبب الظروف التي أتينا منها، بعد أسبوع غريب للغاية".

وأضاف: "إنه أسبوع غير عادي ومعقد، وسنقدم كل شيء من أجل تشافي لأنه ساعدنا جميعا كثيرا، وسنستمتع بوجوده وعلينا أن نلعب برغبة أكبر ونحقق كل الانتصارات الممكنة".

وتابع: "أن تكون مدربا لبرشلونة فإن الأمر معقد، وفي كل مرة تخسر فيها مباراة تتعرض لانتقادات قوية، لكنه أفضل ناد في العالم وعليك أن تعرف كيف تتعامل مع ذلك".

وحول تسجيل فيتور روكي لهدف المباراة الوحيد، علق: "لقد جلب لنا الكثير من القوة وأحرز هدفا، وهو يحاول باستمرار، وسيمنحنا الكثير في المستقبل".

وأتم: "موقف برشلونة معقد في الليجا، ويجب تغيير الوضع، فالنادي يستحق ذلك".

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