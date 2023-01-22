بيدري يزين تشكيلة برشلونة المتوقعة في موقعة خيتافي

الوكيل الإخباري - يلتقي برشلونة مع خيتافي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.



ويعود برشلونة لاستئناف رحلته في الليجا بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بكأس السوبر الإسباني إثر فوزه في النهائي على ريال مدريد (3-1)، ثم واصل انتصاراته بفوز عريض على سبتة (5-0) في كأس إسبانيا، الخميس الماضي.



وشهدت اختيارات تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لمباراة خيتافي، غياب كل من: روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: بالدي - أندرياس كريستينسن - رونالدو أراوخو - جول كوندي.



الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - كيسي.



الهجوم: بيدري - أنسو فاتي - عثمان ديمبلي.



يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ41 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد.





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