بيراميدز يقترب من ضم ماريو بالوتيلي

الوكيل الإخباري _ أفادت تقارير صحفية أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، بات قريباً من التوقيع لنادي “بيراميدز” المصري ، للعب ضمن صفوفه في الدوري المصري الممتاز .



وقال الموقع نقلاً عن مصدر داخل النادي المصري: إن “أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادي التعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأضاف المصدر أن “اللاعب الإيطالي يبقى بالفعل ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق هذا الصيف، لكننا ندرس الأمر بعناية فائقة”.



وتابع “أكثر ما يثير تخوفنا بشأن بالوتيلي رغم أنه ضمن أبرز المرشحين للانتقال لصفوف الفريق على الرغم من اسمه الكبير في عالم كرة القدم، وتألقه اللافت سابقاً بكبرى الأندية الأوروبية والمنتخب الإيطالي هو أخلاقياته وتصرفاته الطائشة التي تصدر منه في بعض الأحيان”.



المصدر : ملاعب

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