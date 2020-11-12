الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة: اللهم ارحمنا الآن

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

إحالة متهجمين على احدى المدارس في الرمثا للمدعي العام

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

النتائج النهائية لانتخابات محافظة العقبة

الكلالدة: 64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع

النتائج النهائية للانتخابات النيابية في معان

النتائج النهائية للانتخابات في البادية الشمالية

النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في الكرك

النتائج النهائية للانتخابات في محافظة البلقاء




الخميس، 12-11-2020 12:42 م

بيراميدز يقترب من ضم ماريو بالوتيلي

inbound7342246707784644905


الوكيل الإخباري _ أفادت تقارير صحفية أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، بات قريباً من التوقيع لنادي “بيراميدز” المصري ، للعب ضمن صفوفه في الدوري المصري الممتاز .

 وقال الموقع نقلاً عن مصدر داخل النادي المصري: إن “أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادي التعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن “اللاعب الإيطالي يبقى بالفعل ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق هذا الصيف، لكننا ندرس الأمر بعناية فائقة”.

وتابع “أكثر ما يثير تخوفنا بشأن بالوتيلي رغم أنه ضمن أبرز المرشحين للانتقال لصفوف الفريق على الرغم من اسمه الكبير في عالم كرة القدم، وتألقه اللافت سابقاً بكبرى الأندية الأوروبية والمنتخب الإيطالي هو أخلاقياته وتصرفاته الطائشة التي تصدر منه في بعض الأحيان”.

المصدر : ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ممفيس-ديباي

نجم المنتخب الهولندي يغازل برشلونة بهذه العبارة

188777

أول تحرك من سان جيرمان لضم ميسي مجانا

neymar-1200x675

برشلونة يطالب نيمار بـ10 ملايين يورو

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

68de2efe-74e7-4b28-9707-8168ca54e9c0

الهلال يستعيد ابرز نجومه