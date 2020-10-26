بيرلو يعلق على التعادل المخيب مع فيرونا

الوكيل الإخباري _ أبدى “أندريا بيرلو”، المدير الفني لفريق “يوفنتوس” خيبة أمله بالتعادل أمام “هيلاس فيرونا”، أمس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.



وقال “بيرلو” لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، إن “الشوط الأول لم يكن قوياً بما فيه الكفاية.. انتظرناهم، ومع ذلك فقد صنعنا أفضل الفرص”.



وأضاف: “لقد كان رد فعلنا جيداً بعد توليهم زمام المبادرة.. لا ينبغي أن نحتاج لصفعة على الوجه للاستيقاظ واللعب بقوة”.





وتابع: “كولوسيفسكي لم يبدأ أساسياً لأنه لعب سبع مرات متتالية وكان الخيار الحقيقي الوحيد الذي كان لدينا على مقاعد البدلاء.. لم نتوقع أن يشارك ديبالا هناك لمدة 90 دقيقة، لكنه عمل بجد”.



وأردف: “عندما تلعب ضد فيرونا أو أتالانتا، يكون الأمر صعباً لأنهم يأخذونك واحداً لواحد في جميع أنحاء الملعب.. لقد عملنا على تجنب الضغط العالي وكان ذلك أفضل في الشوط الثاني، الأمر صعب ضدهم، كان بإمكاننا أن نقد أداء أفضل”.



وتابع المدرب الإيطالي: “لقد كان آرثر جيداً للغاية في السيطرة على الكرة واستمر لمدة 90 دقيقة كاملة.. لكنه أيضاً يمكنه التحسن، كما يمكن للجميع”.



وأضاف: “كنا نعلم أن هذه المباراة ستكون أكثر صعوبة مما هو عليه في كييف بدوري الأبطال.. حيث يتمتع فيرونا بهذه القوة، لقد عملنا في التدريب على الضغط واللعب واحداً لواحد”.



وكرر: “لا ينبغي أن نحتاج إلى صفعة على الوجه حتى نستيقظ، يجب أن نبدأ بقوة ونستمر من هناك”.

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المصدر : ملاعب

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