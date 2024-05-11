بيريز يتجاهل إعلان مبابي

الوكيل الإخباري - تجاهل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الحديث عن إعلان الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رحيله عن "حديقة الأمراء".



وكان مبابي أعلن بالأمس رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام.



وسئل بيريز عن التوقيع مع مبابي عقب إعلان رحيله بشكل رسمي، ورد في تصريح أبرزته شبكة "ديفنسا سنترال": "نركز على نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو/حزيران، وما زالت لدينا مباريات في الدوري.. سيكون هناك وقت للحديث عن الميركاتو".



وقالت تقارير إن مبابي لن يعلن انتقاله إلى ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قد يصدر الإعلان بين 3 و9 يونيو/حزيران.



وأشارت إلى أن هناك سيناريوهين محتملين لموعد تقديم مبابي في "سانتياجو برنابيو": الأول أن يكون التقديم قبل اليورو بشرط الحصول على موافقة من الاتحاد الفرنسي، وهو أمر ليس سهلا.



وأوضحت أن السيناريو الآخر أن يكون تقديم مبابي بعد انتهاء مشوار فرنسا في اليورو، ثم يصل اللاعب إلى مدريد مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديمه قبل الذهاب في إجازة.

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