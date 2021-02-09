بيريز يدرك أن التتويج بالألقاب أمر مستحيل ؟!

الوكيل الإخباري _ عاد الحديث بقوة، حول مستقبل الفرنسي زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ، ويعاني الفريق مؤخرا من سلسلة نتائج سلبية.



وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الجميع في ريال مدريد يدركون الصعوبات التي ستواجه الفريق في الفترة المقبلة.





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وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، يدرك أن الفوز بالألقاب هذا الموسم، أمر مستحيل.





ولكنهم لا يريدون الاستسلام، بل مواصلة دعم زيدان. وأشارت إلى أن زيدان يريد من الجميع وتحديدا اللاعبين الكبار الاتحاد. وذلك من أجل تجاوز المرحلة الحالية التي يعاني فيها الفريق.



المصدر : ملاعب



