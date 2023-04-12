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الأربعاء، 12-04-2023 01:29 م

بيع حذاء مايكل جوردان بمليوني دولار

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الوكيل الإخباري -  أعلنت دار سوذبيز للمزادات الثلاثاء عن بيع حذاء رياضي لأسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مايكل جوردان، انتعله في آخر نهائي له في البطولة مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، بمبلغ قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار.

وحسب بيان صادر عن دار المزادات "هذا أغلى حذاء رياضي بيع على الإطلاق".

بهذا السعر، يؤكد نجم بولز السابق سمعته ملكا لمزادات الملابس الرياضية التي يتم اقتناؤها من أجل الاحتفاظ بها ضمن مجموعة من المقتنيات الرياضية، محطما رقمه القياسي للأحذية الرياضية (1.4 مليون دولار في عام 2021).

علما بأن جوردان يحمل الرقم القياسي بخصوص أغلى قميص (10.1 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2022).

وكان جوردان انتعل الحذاء الأسود والأحمر "إير جوردان 13" في المباراة الثانية للدور النهائي، على أرض ملعب سولت لايك سيتي، وهي حلقة تم سردها في الفيلم الوثائقي الناجح "الرقصة الأخيرة" الذي صدر عام 2020 على نتفليكس وقناة "إي إس بي إن".

وعلى الرغم من أن مدرجات الملعب بتلك المباراة كانت مليئة بجماهير يوتا جاز، فاز بولز 93-88 بفضل 37 نقطة أحرزها جوردان.

وكانت دار "شوذبيز" قدرت ثمن الحذاء بين 2 و4 ملايين دولار، مشيرا إلى أن جوردان أهدى هذا الحذاء عقب المباراة إلى أحد الأشخاص الذين يجمعون الكرات، لكن الأخير لم يعد المالك لحظة البيع.

ولم يفصح دار "شوذبيز" على الفور عن أي معلومات حول البائع أو المشتري.

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