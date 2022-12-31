بيع كرة قدم وقع عليها بيليه مقابل 20 ألف جنيه إسترليني

الوكيل الإخباري - يسارع مشجعو بيليه لشراء سلع موقعة منه مدرجة في موقع المزاد eBay بعد يوم واحد فقط من وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري داخل مستشفى في ساو باولو بالبرازيل، عن عمر ناهز 82 عامًا، وفقا لـ"ديلى ميل".



عرضت كرة قدم وقع عليها بيليه باسمة للبيع مقابل 20 ألف جنيه إسترلينى، تتميز الكرة باهظة الثمن باللونين الأخضر والأصفر بالتوقيع البرازيلي الأيقوني في وسطها.



ونشر البائع صورًا لنفسه وهو يمسك بالكرة جنبًا إلى جنب مع بيليه شخصيًا "لإثبات صحتها"، على الرغم من السعر المرتفع، تمت "مشاهدة" العنصر من قبل 3 مزايدين محتملين خلال الـ 24 ساعة الماضية.



تقول القائمة، "لن تجد عنصرًا آخر مثل هذا تمامًا، لم أفكر أبدًا في أنني سأتخلى عن أحد العناصر اللطيفة، ولكن يتم بيعه لتمويل مشروعي التالي الملهم الكبير، وقع بيليه هذا من أجلي بنفسه لقد كنت محظوظًا بالسفر في جميع أنحاء البلاد مع هذه الأسطورة والعديد من الأساطير الأخرى في هذا الشأن".



تم نشر قائمة أخرى لكرة القدم الموقعة مؤخرًا مع عرض ابتدائي قدره 1450 جنيهًا إسترلينيًا، ويُظهر المنشور نسخة طبق الأصل من كرة المباراة لكأس العالم 2006 في ألمانيا، والتي وقعها بيليه ولاعبون آخرون في الفريق.

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