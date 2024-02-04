بيع منديل وقع عليه ميسي عقده الأول مع برشلونة في مزاد

الوكيل الإخباري - قالت دار مزادات ( بونهامز البريطانية ) يوم الأربعاء، إن المنديل الذي وقع عليه ليونيل ميسي عقده الأول لينضم إلى برشلونة وهو في عمر 13 عاما سيُباع في مزاد في مارس المقبل بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني (381 ألف دولار).



وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000 حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع خورخي ميسي والد ميسي إضافة لوكيل أعماله هوراسيو جاجيولي، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.



وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم بعد أن وجه ريشاك دعوة إلى والد ميسي لتناول وجبة الغداء بسبب مخاوفه بشأن عدم استجابة اللاعب بعد خوض ميسي لاختبارات أولية مع النادي الإسباني.



وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس “إنه في 14 ديسمبر 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة.



وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي أراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها”.



وعقب ذلك، تم التوقيع رسميا على الاتفاق، التي صادق عليه رئيس النادي آنذاك خوان غاسبارت رسميا في نفس الليلة.



وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته التي استمرت 20 عاما في النادي الكتالوني.



وساعد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة في تحقيق 35 لقبا، حيث شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفا.

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