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الأحد، 26-11-2023 03:12 م

بيكهام: ميسي النجم الأكثر تواضعا

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الوكيل الإخباري - تحدث ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، عن أبرز صفات الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق.

وانضم ميسي لصفوف إنتر ميامي، في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وقال بيكهام، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "في يوم وصول ميسي، أردت الوصول قبله لأظهر له أنني ملتزم تجاه الفريق والنادي، لكن كان من المهم أيضًا بالنسبة لي أن أستمتع بهذه اللحظة، بعد العمل الشاق".

وأضاف: "أردت أن أرى كيف يأتي، وكيف يتصرف بشكل احترافي. إنه قدوة لكل اللاعبين الشباب، إنه نجم، لكنه النجم الأكثر تواضعًا".

وتابع بيكهام: "أنا فقط أحب مشاهدته وهو يتدرب، أي شخص رآه شخصيًا يعرف أنه مختلف ومميز.. قال الناس إنه قد يحتاج إلى وقت للتأقلم، لكن الأمر استغرق منه بضع ثوانٍ".

واختتم: "منح ليو الناس لحظات لن ينسوها أبدًا، وهذا ما يحبه الجمهور الأمريكي، أن يتم الترفيه عنه.. مباشرة بعد تسجيله الهدف من ركلة حرة في مباراته الأولى، وضع هدفًا عاليًا للغاية".

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