بيكهام: ميسي منحني مفاجأة مليونية

الوكيل الإخباري - تحدث ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، عن كيفية علمه بانضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الأمريكي.



وقال بيكهام، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قبل أسبوعين تفاجأت بالاستيقاظ على مليون رسالة على هاتفي المحمول".



وأضاف: "فكرت.. ماذا حدث؟ عادة لا أتلقى هذا الكم من الرسائل... ثم سمعت أن ليو خرج وأعلن أنه سيأتي إلى إنتر ميامي. بالطبع، لم يكن ذلك النبأ مفاجئا بالنسبة لي".



وتابع: "لقد قلت دائما، من البداية، إذا كانت لدي الفرصة لجلب أفضل اللاعبين إلى ميامي في أي وقت من مسيرتهم الاحترافية، سأفعل ذلك. كان هذا كالوعد".



وختم: "عندما سمعت أن أحد أفضل لاعبي العالم، إذا لم يكن الأفضل، والذي فاز بكل شيء، ولا يزال لاعبا رائعا وصغيرا ويستمر في فعل ما يفعله يريد اللعب لفريقي، فهذه لحظة عظيمة بالنسبة لنا".

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