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الخميس، 02-02-2023 03:48 م

بيكهام واثق من ضم نجم برشلونة

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الوكيل الإخباري -  قال تقرير صحفي إسباني، إن بيكهام نجم الكرة الإنجليزية السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، واثق من ضم نجم برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيكهام واثق من أنه سيتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط وقائد برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة: "سيوفر النادي الأمريكي جزءا كبيرا من ميزانية الانتقالات، بعد رحيل المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو".

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وأشار التقرير، إلى أنه من المحتمل أيضا انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان لصفوف النادي الأمريكي، رغم أنه يكاد يكون من المستحيل إبرام تلك الصفقة بالصيف المقبل.

وكان بوسكيتس قريبا من صفوف إنتر ميامي، خلال الانتقالات الشتوية المنتهية، لكن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أبدى تمسكه بقائد خط الوسط حتى نهاية الموسم على الأقل.

 




 

 


 

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