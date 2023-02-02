بيكهام واثق من ضم نجم برشلونة

الوكيل الإخباري - قال تقرير صحفي إسباني، إن بيكهام نجم الكرة الإنجليزية السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، واثق من ضم نجم برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيكهام واثق من أنه سيتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط وقائد برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.



وأضافت الصحيفة: "سيوفر النادي الأمريكي جزءا كبيرا من ميزانية الانتقالات، بعد رحيل المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو".

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