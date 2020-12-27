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الأحد، 27-12-2020 07:14 م

بيكهام ينوي جمع ميسي وسواريز في فريق واحد مجددا

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الوكيل الاخباري - يستمر مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، تحيطه التكهنات، في الوقت الذي يبقى فيه أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام يحلم بضمه إلى فريقه الأمريكي إنتر ميامي.

وبداية من الأول من يناير القادم، يحق لميسي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة الصيف القادم، التفاوض مع أي فريق يريده، فيما تشير العديد من التقارير إلى اهتمام كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته، في الوقت الذي يتابع فيه إنتر ميامي بقيادة بيكهام الموقف كذلك، حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

ولم يستبعد بيكهام في تصريحات سابقة إمكانية ضمه لميسي وكريستيانو رونالدو إلى فريقه، وهو الخيار الذي سيدرسه ميسي للمستقبل في ظل انجذابه إلى الحياة الأمريكية ولمدينة مثل ميامي، بل إن ميسي يملك شقة فارهة في المدينة الأمريكية.

ويحظى بيكهام بعلاقة جيدة مع النجم الأرجنتيني، في ظل كونهما تابعين لنفس الراعي الرياضي، كما شاركا معًا في عدد من الإعلانات التجارية، فيما يعلم بيكهام وضعية ميسي في برشلونة وما يتبقى الآن هو إقناعه بالانضمام إلى صفوف فريقه، وهي العملية التي لن تكون سهلة، إذ أن ميسي قد يفكر في هذا الخيار ولكن في سنواته الأخيرة في الملاعب وعقب كأس العالم 2022.

وقد يتبع بيكهام استراتيجية لإغراء ميسي بالانضمام إلى فريقه في المستقبل عن طريق ضم صديقه الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان بيكهام قد تقدم بعرض لسواريز، الصيف الماضي، ولكن الأوروجوياني رفض العرض وقتيًا، مفضلًا الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، لكن اللاعب يبقى محبًا لفكرة اللعب في أمريكا، كما أوضح مواطنه نيكو لوديرو لاعب سياتل سموندرز، لذا فإن فكرة اللعب مجددًا بجوار سواريز في إنتر ميامي قد تكون دافعًا لميسي للانضمام إلى فريق بيكهام.

ويحلم بيكهام بالجمع بين الثلاثي الذي قاد برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا 2015 ليونيل ميسي ولويس سواريز بالإضافة إلى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في فريقه، حتى أنه وخلال حوار سابق مع نيمار اتفق معه على سبيل المزاح أن يلتقيا في الولايات المتحدة في وقت لاحق.

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