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الخميس، 29-09-2022 03:16 م

بيكيه يحسم موقفه من الانتقال لأتلتيكو مدريد

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الوكيل الإخباري - قال تقرير صحفي إسباني، إن جيرارد بيكيه مدافع ونجم برشلونة، يرفض فكرة الرحيل عن البلوجرانا، خلال الفترة الحالية.

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ولعب بيكيه أساسيا بقميص برشلونة هذا الموسم مباراة وحيدة، وأصبح مجرد ورقة بديلة على مقاعد البدلاء.

وظهرت أنباء عديدة مؤخرا، حول اهتمام دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع بيكيه في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث يحتاجه لتعزيز خط الدفاع، كما يبحث بيكيه عن المزيد من الدقائق، ويريد برشلونة التخلص من راتبه الضخم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا توجد فرصة لرحيل بيكيه لأتلتيكو مدريد، لأن اللاعب لا يريد الرحيل وسيسعى للقتال على مركزه".

يذكر أن بيكيه قد صرح في الماضي أنه سيعتزل في برشلونة، وسيرضى بالتواجد على دكة البدلاء.

وفي ظل أزمة الإصابات داخل برشلونة، وبالتحديد في خط الدفاع، من المتوقع أن يحظى بيكيه بفرصة أفضل للمشاركة في الوقت الحالي.

 

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