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الخميس، 21-09-2023 03:49 م

بيكيه يحسم موقفه من رئاسة برشلونة

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الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، من الدخول في سباق المنافسة على مقعد رئيس النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي للنادي الكتالوني خوان لابورتا في صيف 2026.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أحد المديرين التنفيذيين لبرشلونة التقى مع بيكيه قبل عدة أسابيع، وتحدثا سويًا حول موقف النجم السابق للبلوجرانا من الترشح لرئاسة النادي.

وأضافت الصحيفة: "بيكيه كان واضحًا، فهو بعيد عن عالم كرة القدم المحترفة، وفي الوقت الحالي ليست لديه أي نية للعودة، حيث يشعر بالراحة التامة ولم يفكر حتى الآن في المنافسة على رئاسة النادي الكتالوني".

وأشار التقرير، إلى أن بيكيه في الوقت الحالي لا يرى نفسه رئيسا لبرشلونة، حيث أن لديه أولويات أخرى في حياته، سواء من الناحية المهنية أو الشخصية.

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