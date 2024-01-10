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الأربعاء، 10-01-2024 03:06 م

بيكيه يعلن عودته لكرة القدم

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الوكيل الإخباري - أعلن النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه عن دخوله عالم التدريب في كرة القدم بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في نوفمبر 2022 عقب مسيرة 14 عاما في صفوف الفريق الكتالوني.

وكان بيكيه أطلق مشروعه الخاص بإقامة دوري كرة قدم للهواة "كينغز ليغ" في إسبانيا تمكن من جلب بعض نجوم كرة القدم للمشاركة فيه بعد أشهر من اعتزاله.

وعبر حسابه الشخصي على منصة "X" أكد بيكيه عن عودته لكرة القدم ولكن هذه المرة من على مقاعد البدلاء وليس في الملعب.

وقال بيكيه في بيانه: "إنه عام جديد وبعد التفكير مليا قررت العودة إلى كرة القدم، أنا أفتقدها كثيرا، هذه المرة لن أعود كلاعب، بل كمدرب، سأشارك المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".

وكان من المقرر أن ينتهي عقد بيكيه في صيف 2024، إلا أنه قرر إنهاء الرحلة مبكرا وإعلان الاعتزال في نوفمبر الماضي.

وبدأ بيكيه البالغ 36 عاما مسيرته مع النادي الكتالوني في 2001 بقطاع الناشئين، قبل أن يتدرج بين فرق الشباب ويرحل لمانشستر يونايتد في 2004، ثم عاد مرة أخرى إلى البارشا في 2008.

وخاض بيكيه 666 مباراة مع الأندية، بواقع 615 مع برشلونة، و28 مع مانشستر يونايتد، و23 مع ريال سرقسطة قبل إعلان الاعتزال.

وتوج المدافع الإسباني السابق بـ38 بطولة في مسيرته مع الأندية والمنتخبات (3 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، ومثلهم من كأس العالم للأندية، علاوة على 3 ألقاب أخرين من كأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى 9 ألقاب من الدوري الإسباني و7 من كأس ملك إسبانيا و6 ألقاب من كأس السوبر الإسباني، مع برشلونة).

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