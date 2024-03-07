بيلينجهام: إيقافي أمر مثير للسخرية

الوكيل الإخباري - خرج الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، عن صمته حول قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإيقافه لمباراتين، عقب طرده المباشر ضد فالنسيا.



وأشهر حكم المباراة خيل مانزانو البطاقة الحمراء في وجه بيلينجهام، لاعتراضه على إطلاق صافرة النهاية وعدم احتساب الهدف الثالث للميرنجي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).



وشارك بيلينجهام خلال التعادل أمام لايبزيج بهدف لمثله، أمس الأربعاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال بيلينجهام، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في الوقت الحالي من الصعب قول أي شيء لأن هناك تحقيقات جارية، وكلنا نعرف ما حدث".



وأضاف: "الحكم بشر، لكن أنا أيضا كذلك، ويجب عليهم استخدام القليل من المنطق السليم عند الحكم على الأفعال".



وتابع: "لم أقل أي شيء سيئ للحكم، وأعتقد أنني تصرفت بطريقة مماثلة لبقية زملائي في الفريق، ويجب أن أكون مسؤولا عن أفعالي".



واستكمل: "لست سعيدا بالطرد، لكنني أعتقد أنه تم الاستئناف ضد العقوبة، ومن الوارد أن يكون هناك قرار جديد، لأنني أعتقد أن عدم خوضي لمباراتين لهذا السبب أمر مثير للسخرية بعض الشيء".



وأتم: "إذا اضطررت إلى عدم لعب المباراتين، فأنا أتحمل المسؤولية، وسأدعم الفريق من المدرجات".



يذكر أن العقوبة الموقعة على بيلينجهام، تفيد بإيقافه خلال مواجهتي سيلتا فيجو وأوساسونا.

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