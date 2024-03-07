الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الشريدة: نظام الموارد البشرية سيحكم أداء القطاع العام

الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقات من 2018 إلى الـ10 من أكتوبر

الطفيلة: يوم ثقافي احتفاء باليوبيل الفضي

تحقيق عبري.. 27 غزياً استشهدوا بمراكز احتجاز إسرائيلية منذ بدء الحرب

الأمن: نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

اصابة 4 جنود اسرائيليين في معارك غزة خلال 24 ساعة

سوريا.. العثور على الشاب المفقود مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه

بلجيكا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

قصف صاروخي من لبنان لمواقع إسرائيلية

مسؤولون: أميركا طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة

الخميس، 07-03-2024 03:16 م

بيلينجهام: إيقافي أمر مثير للسخرية

320247105251228611503


الوكيل الإخباري - خرج الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، عن صمته حول قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإيقافه لمباراتين، عقب طرده المباشر ضد فالنسيا.

وأشهر حكم المباراة خيل مانزانو البطاقة الحمراء في وجه بيلينجهام، لاعتراضه على إطلاق صافرة النهاية وعدم احتساب الهدف الثالث للميرنجي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وشارك بيلينجهام خلال التعادل أمام لايبزيج بهدف لمثله، أمس الأربعاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيلينجهام، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في الوقت الحالي من الصعب قول أي شيء لأن هناك تحقيقات جارية، وكلنا نعرف ما حدث".

وأضاف: "الحكم بشر، لكن أنا أيضا كذلك، ويجب عليهم استخدام القليل من المنطق السليم عند الحكم على الأفعال".

وتابع: "لم أقل أي شيء سيئ للحكم، وأعتقد أنني تصرفت بطريقة مماثلة لبقية زملائي في الفريق، ويجب أن أكون مسؤولا عن أفعالي".

واستكمل: "لست سعيدا بالطرد، لكنني أعتقد أنه تم الاستئناف ضد العقوبة، ومن الوارد أن يكون هناك قرار جديد، لأنني أعتقد أن عدم خوضي لمباراتين لهذا السبب أمر مثير للسخرية بعض الشيء".

وأتم: "إذا اضطررت إلى عدم لعب المباراتين، فأنا أتحمل المسؤولية، وسأدعم الفريق من المدرجات".

يذكر أن العقوبة الموقعة على بيلينجهام، تفيد بإيقافه خلال مواجهتي سيلتا فيجو وأوساسونا.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32024713643568321471

برشلونة يستهدف الوصافة.. واختبار قوي لريال مدريد

320247115258927564451

إنتر ميلان المنطلق في مهمة جديدة أمام بولونيا

320247111853326305405 (1)

تفسير علمي لكثرة إصابات لاعبي النصر

320247105816974287859

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

32024710278380969491

تشواميني: سأتحدث مع بيريز عن مبابي

320247102516488400524

نادال يعلن انسحابه من إنديان ويلز

أخبار متعلقة
320246142515402077743

إعلان عقوبة جود بيلينجهام

32024391135474725913

إصابة مفجعة في مباراة فالنسيا وريال مدريد

32024384224293158365

بيان ناري من ريال مدريد ضد الحكم خيل مانزانو

2202426134558780091067

ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع موهبة فالنسيا

220241201548822023754

الكشف عن مدة غياب بيلينجهام

2202410142715853325605

بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا