بيلينجهام: الفرق تنهار أمام السيتي.. لكن نحن ريال مدريد

الوكيل الإخباري - علق الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، على تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد التعادل (4-4) في مجموع المباراتين.



وقال بيلينجهام، في تصريحات لشبكة "TNT": "إنها الراحة الآن بعد أن تقدم الكثير في المباراة. لقد لعبت ضد مانشستر سيتي من قبل وأخذوا الفوز منا. كنت شبه ميت تقريبًا في نهاية المواجهة".



وأضاف: "الأمر صعب للغاية. إنهم يتحركون باستمرار بالكرة ويحركونك. معظم الفرق ستنهار عندما يسيطر عليك السيتي ولكننا (في ريال مدريد) وقفنا بشكل جيد حقًا".



وتابع: "يا له من شعور تحصل عليه عندما تلعب للنادي مع وضع الشارة على صدرك. لنبقى على هذا النحو. نأمل في المزيد من هذه الليالي".



وواصل: "أكبر قوة لنا هي كارلو أنشيلوتي الذي يجد طريقة لتمكين الكثير من اللاعبين من اللعب بحرية. نحن نلعب بطريقة مبتكرة. إنه رجل يمنحك بالهدوء والثقة".



واختتم: "إذا أردت اللعب لفريق مثل ريال مدريد يجب أن تنظر إلى الأمر على أنه مسؤولية وليس ضغطًا.. إن مباراة اليوم قد حسمت بسبب العقلية".



واختتم: "يا له له من أمر جميل أن أخي موجود هنا اليوم، وهي المرة الأولى التي يراني فيها ألعب لريال مدريد".

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