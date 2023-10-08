بيلينجهام وفينيسيوس يكشفان حقيقة أزمة غرفة ملابس ريال مدريد

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن حقيقة الغيرة بين الثنائي جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور نجمي ريال مدريد.



وذكرت تقارير أن هناك غيرة بين اللاعبين في غرفة الملابس، بعد أن نجح بيلينجهام في جذب الأضواء إليه هذا الموسم، عقب انضمامه مباشرة من بوروسيا دورتموند، بينما ابتعد فينيسيوس لفترة عن الفريق بسبب الإصابة.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن العلاقة بين فينيسيوس وبيلينجهام رائعة في غرفة الملابس، منذ انضمام نجم دورتموند السابق.



وكشفت أن الثنائي شاهد هدف ريال مدريد الثالث أمام أوساسونا مرة أخرى، والذي أحرزه فينيسيوس، قبل أن يذهب اللاعب الإنجليزي للاحتفال معه في الملعب.



وأشارت إلى أن فينيسيوس وبيلينجهام قالا مازحين بصوت عال في غرفة الملابس أثناء مشاهدة الفيديو: "أخي.. إننا ذاهبون لقتل بعضنا البعض.. أليس كذلك؟".

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