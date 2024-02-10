بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا

الوكيل الإخباري - يلتقي ريال مدريد مع جيرونا، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.



وتشهد المواجهة عودة تشواميني، بعد إيقافه لمباراة واحدة، بالإضافة إلى أنطونيو روديجر وفينيسيوس جونيور، بعد التعافي من الإصابة.



وشهدت قائمة الميرينجي استدعاء قلب الدفاع جاكوبو رامون من فريق الشباب، بينما يغيب القائد ناتشو بسبب إصابة عضلية.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:



حراسة المرمى: أندري لونين.



الدفاع: فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.



الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي.



الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلينجهام - رودريجو جويس.



ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقا على جيرونا الذي يأتي في الوصافة بـ56 نقطة.

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