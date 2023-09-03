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الأحد، 03-09-2023 12:01 م

بيلينجهام ينقذ ريال مدريد من كمين خيتافي

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الوكيل الإخباري - خرج فريق ريال مدريد من عنق الزجاجة أمام ضيفه خيتافي، بفوزه عليه بصعوبة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فاجأ اللاعب بورخا مايورال مهاجم فريق خيتافي أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله، بعد 11 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

ورد المهاجم خوسيلو بهدف التعادل للفريق الملكي، بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ومن ثم اقتنص النجم الإنجليزي جود بلينجهام هدف الفوز لأصحاب الأرض عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الرابع على التوالي، مبتعدا في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة.

في المقابل، تعرض نادي خيتافي للهزيمة الثانية مقابل فوز وتعادل، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

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