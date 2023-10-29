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الأحد، 29-10-2023 04:19 م

بيلينغهام يفوز بجائزة الفتى الذهبي

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "سبورت" عن فوز الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، بالتصويت على جائزة الفتى الذهبي.

وسيخلف بيلينغهام لاعبي برشلونة بيدري وجافي، الفائزين في النسختين الأخيرتين من الجائزة المرموقة التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وواصلت الصحافة المدريدية تسليط الضوء على بيلينغهام، في أعقاب الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، إذ سجل الدولي الإنجليزي هدفين في فوز الميرنغي 2/1.

ووفقا لصحيفة "سبورت" سيتم إعلان فوز بيلينغهام رسميا بجائزة الفتى الذهبي في تورينو بداية نوفمبر كأفضل لاعب تحت 21 عامًا لهذا العام.
وأكدت الصحيفة، أنه كان من الواضح أن بيلينغهام سيتفوق على المرشحين الآخرين مثل هوجلوند وسيسكو وموسيالا ولامين يامال، وسيصبح أول لاعب في ريال مدريد يفوز بالجائزة.
وكان إيسكو ألاركون قد فاز بها في 2012، ولكنه فاز بها بعد أدائه مع مالاغا.

وانتقل بيلينغهام إلى ريال مدريد في السوق الصيفي الماضي قادما من بروسيا دورتموند مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وبرز بيلينغهام بشكل مميز مع ريال مدريد، إذ سجل 13 هدفا وصنع 3 في 13 مباراة حتى الآن ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف.

ويعتبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن بيلينغهام البالغ من العمر 20 عاما أحد مفاتيح قيادة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة مع جيرونا مقابل 24 نقطة لبرشلونة.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد يوم الأحد المقبل، مع رايو فاليكانو في الدوري الإسباني ثم مع سبورتينغ براغا في دوري أبطال أوروبا.

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