بيل مطمئنا ميسي: لا توجد عواقب للخسارة في أمريكا

الوكيل الإخباري - وجه الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، نصيحة للأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة سابقا والمنضم حديثا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.



ولعب بيل فترة قصيرة في الدوري الأمريكي في صفوف لوس أنجلوس إف سي، عقب رحيله عن ريال مدريد، قبل إعلان اعتزاله كرة القدم.



وقال بيل، لقناة "BT Sport" الإنجليزية: "الدوري الأمريكي أكثر برودة، فحين كنا نخسر مع ريال مدريد يبدو الأمر كما لو أن العالم قد انتهى".



وأضاف: "كنت أشعر بالإحباط وأذهب للمنزل وأنا غير سعيد".



وتابع: "في أمريكا يقبلون الخسارة، ولا توجد عواقب، فلا يوجد هبوط هناك بالنسبة للأندية".



وزاد: "حين تخسر مباراة، تنتقل للمواجهة التالية، ويقبلون الخسارة بشكل أفضل هناك".



وأتم جاريث: "إنهم يعرفون كيف يخسرون، لكنهم يحتفلون بكل فوز كما لو أنهم فازوا بالبطولة، وميسي سوف يستمتع بالتأكيد".



يذكر أن ميسي، برر انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، برغبته في الاستمتاع مع الأسرة والبحث عن راحة البال، بعيدا عن الضغوط.

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