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الثلاثاء، 12-09-2023 03:31 م

بينهم مبابي .. 3 مرشحين لخلافة صلاح في ليفربول

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن اتجاه ليفربول لإبرام صفقة مدوية لتعويض المصري محمد صلاح.

وارتبط صلاح بالرحيل للدوري السعودي، وبالتحديد اتحاد جدة، الذي سعى بكل قوة للظفر بخدمات الفرعون المصري قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي، وبمبالغ خيالية، لكن إدارة الريدز تمسكت به.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن ليفربول حال باع صلاح سيكون لديه الأمول والقدرة على ضم نجم من العيار الثقيل.

وأضافت: "الخيار الأول والأصعب هو كيليان مبابي، ومن الممكن إقناعه بمبلغ كبير من المال، والثاني هو فينيسيوس جونيور الذي يحظى بتقدير كبير من يورجن كلوب مدرب الريدز ويتناسب مع خططه".

وختم التقرير: "يصعب رحيل فينيسيوس من ريال مدريد، وبالتالي سيبحث الريدز عن أسماء أخرى مثل بوكايو ساكا من آرسنال وغيرهم".  

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