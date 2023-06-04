بين المال ورونالدو والحنين والأسرة.. ثلاثة اختيارات أمام ميسي لتحديد وجهته المقبلة

الوكيل الإخباري - يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحد جديد وربما أخير، بعد موسمين مخيبين للآمال مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اختتمهما السبت تحت صافرات الجمهور الباريسي.



وتظهر ثلاث وجهات أمام "البرغوث" الذي سيبلغ الـ36 عاما في الـ24 من الشهر الجاري، هي المملكة العربية السعودية، وبرشلونة الإسباني، وإنتر ميامي الأمريكي.



- السعودية، المال ورونالدو؟



تواجد ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة نفسها مرة أخرى له ما يغري... على أي حال السعوديين. المملكة الغنية بالنفط تحلم بهذا الثنائي كمرآة للترويج لترشيح محتمل لتنظيم كأس العالم 2030.



تحد مجنون لكنه يتناسب مع القوة المالية للدولة الخليجية التي جلبت رونالدو إلى صفوف النصر بصفقة خيالية قدرت بأكثر من 440 مليون يورو حتى يونيو 2025.



ميسي المرتبط بعقد مع مكتب السياحة السعودي، يمكن أن يسير على تلك الخطى حسب العديد من وسائل الإعلام التي تطرقت إلى عرض هائل من نادي الهلال بقيمة 400 مليون يورو سنويا.



وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، من المحتمل أن يصدر إعلان التعاقد مع ميسي الثلاثاء.



- برشلونة، القيمة والحنين إلى الماضي؟



العودة إلى برشلونة ستكون لها نكهة مختلفة تماما بالنسبة إلى "البرغوث" الذي سيجد هناك زميله السابق تشافي هرنانديز المدرب الحالي للنادي الكتالوني.



ستكون قصة رائعة بالنسبة إلى ميسي لكن العملية معقدة بالنسبة لبرشلونة تحت ضغط الميزانية.



لا يزال النادي الكتالوني ينتظر المصادقة من قبل رابطة الدوري الإسباني على "الخطة الاقتصادية" التي قدمها لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف والتي تتضمن تمديد عقود العديد من اللاعبين الأساسيين بالإضافة إلى احتمال عودة ميسي.



من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى للرواتب، يتعين على برشلونة خفض إنفاقه بمقدار 200 مليون يورو أخرى. ميسي قريب من القلوب، لكنه بعيد جدا عن النادي.



- ميامي، الأسرة والبيئة المعيشية؟



تظهر هذه الفرضية بشكل أقل كثيرا ولكنها موجودة: إنتر ميامي، في ولاية فلوريدا، في الدوري الأمريكي للمحترفين الذي لطالما جلب نجوم أمريكا الجنوبية في نهاية مسيرتهم الاحترافية، مثل البرازيلي بيليه، مواطنه كاكا، الأرجنتيني غونسالو هيغواين أو حاليا البرازيلي الآخر دوغلاس كوستا.



يقدم هذا الخيار ميزة تقريب العائلة الأرجنتينية، إلى ميامي. في هذه البيئة المعيشية المثالية، سيجد النجم الأرجنتيني نجما آخر للكرة المستديرة هو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي فريق إنتر ميامي في ولاية فلوريدا.



وعلى الرغم من أنه أقل شهرة من البطولات الأوروبية الكبرى، إلا أن الدوري الأمريكي للمحترفين هو أيضا بطولة ذات مستوى عال، وقد يكون حلا مثاليا بالنسبة إلى ميسي. الأيام القليلة القادمة ستخبرنا.

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