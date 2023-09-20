بيولي يحسم قراره بشأن إبراهيموفيتش

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات بشأن إمكانية عمل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أسطورة ميلان، في صفوف الروسونيري



وتواجد إبراهيموفيتش، في تدريبات ميلان التي سبقت مباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، لمؤازرة اللاعبين بعد فضيحة الديربي، والخسارة أمام إنتر بخماسية لهدف.



وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أسطورة ميلان، من جديد لصفوف الروسونيري، ولكن هذه المرة ضمن طاقم المدرب ستيفانو بيولي.



وأكدت الصحيفة، أنه في اليومين الماضيين، اجتمع مسؤولو ميلان مع إبراهيموفيتش، وكانت المقابلة الأولى عشية مواجهة نيوكاسل، وجمعته بالمدرب ستيفانو بيولي ولاعبي الفريق، بينما كانت الثانية في أحد الفنادق مع جيري كاردينالي، رئيس النادي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن المقابلة الثانية، لم تكن لقاء عمل حقيقي، لكنها كانت عبارة عن جلسة دردشة ومعرفة ما يفكر فيه إبرا.



وتم ترشيح إبرا للعمل ضمن طاقم بيولي، أو كشخص على اتصال مع اللاعبين.



وأضافت الصحيفة، أن بيولي لن يعارض هذه الفكرة، خصوصًا وأن اللاعب السويدي السابق يمتلك علاقة مميزة مع اللاعبين.



ويستعد ميلان لمواجهة فيرونا، يوم السبت المقبل، على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

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