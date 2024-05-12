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الأحد، 12-05-2024 02:57 م

بيولي يرد على الشائعات حول مستقبله

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الوكيل الإخباري - قال ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، إن الانتقادات والشائعات جزء من وظيفته، مشيرا إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيبقى في منصبه، في الموسم المقبل.

وأنهى ميلان مسيرة خالية من الانتصارات، استمرت لست مباريات متتالية، بفوز كاسح على كالياري (5/1)، أمس السبت.

لكن تبقى الضغوط قائمة على كاهل بيولي، حيث اكتفى الفريق بالمنافسة على المركز الثاني في الدوري الإيطالي، عقب تتويج إنتر ميلان باللقب.

وفي هذا الصدد، قال بيولي لشبكة "سكاي سبورتس": "نحن ناد كبير، هناك توقعات كبيرة.. لذا فإن الانتقادات اللاذعة أمر متوقع، مثلما يكون المديح متوقعا حينما نفوز".

وأضاف: "هذا جزء من المنصب، ينبغي عليك تقبله، أو أن تمارس مهنة أخرى.. أحاول مساعدة الفريق على تجاوز اللحظات الصعبة، واللعب بأفضل صورة ممكنة.. في بعض الأحيان ينجح الأمر، وفي أحيان أخرى تذهب الأمور في المسار الخاطئ".

وأكد: "لم أتحدث إلى النادي بعد، أمامنا جولتان أخريان.. الموسم لم ينته بعد.. أتمنى أن يتمكن الجميع في ميلان من إعادة اكتشاف هذا الانسجام والحماس والطاقة، وهي الأمور التي ساعدتنا على تحقيق الأشياء، التي ربما لم يعتقد أحد أنها ممكنة".

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