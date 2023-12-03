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الأحد، 03-12-2023 05:01 م

بيولي يسخر من أليجري ويوفنتوس

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الوكيل الإخباري - سخر ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، من يوفنتوس ومديره الفني، ماسيميليانو أليجري، عقب فوز الروسونيري على فروسينوني (3-1)، أمس السبت، في إطار الجولة الـ14 من الكالتشيو.

وصرح أليجري أكثر من مرة، منذ بداية الموسم الحالي، بأن يوفنتوس غير مرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي، أو المنافسة على القمة، بينما يظل هدفه دخول المربع الذهبي فقط.

وقال بيولي، في تصريحات لشبكة "DAZN": "كنا نبحث عن هذا الانتصار.. لم نفز بمباراتين متتاليتين في الدوري الإيطالي لمدة شهرين".

وأضاف: "يجب أن نسعى إلى القمة، ونحتاج إلى الاستمرارية لتحقيق بذلك، بينما أولئك الذين يقولون إنهم لا يهدفون للتواجد في قمة الترتيب، فذلك لأنهم لم يكونوا هناك منذ سنوات"، في إشارة إلى يوفنتوس.

ولم يتوج يوفنتوس بأي بطولة في الموسمين الماضيين، كما أن آخر لقب لأليجري يعود إلى موسم 2018-2019.

ويتصدر البيانكونيري جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا، برصيد 33 نقطة.

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